Как не стать жертвой квартирных мошенников: ТОП-4 совета

Как не попасть на удочку мошенников, простые советы

Несмотря на российскую агрессию и сложности на рынке недвижимости, спрос на жилье по-прежнему существует и на нем остаются мошенники, желающие нагреть руки на желании покупателя обзавестись крышей над головой.

Как безопасно провести подобную сделку, чтобы не стать жертвой мошенников, рассказал управляющий партнер юридической компании KopotLawyers и соучредитель онлайн-сервиса проверки документов новостроек Monitor.Estate Владимир Копоть:

1) проверьте наличие документов и лицензий — если речь идет о квартире в новостройке, вам обязаны показать проект строительства и разрешительные документы на него, в том числе лицензию и разрешение на строительные работы, а также договор аренды или право собственности на земельный участок. Если вам говорят, что эти документы еще в процессе подготовки, следует продолжить поиск жилья

Если же выбираете квартиру на вторичном рынке – тщательно проверьте документы на собственность. В первую очередь, попросите юристов проверить их подлинность и исключить возможность подделки. Кроме того, сейчас в Украине частично разрешили продавать жилье по доверенности, если она выписана за границей и удостоверена консулом. Однако ее должны выдать не позднее 30 дней до подписания соглашения. Если больше — нужно нотариальное заявление-подтверждение доверителя, что доверенность до сих пор действует;

2) проверьте статус земельного участка – неважно, военное время или мирное — своего целевого назначения участок не изменит, а возможные риски никуда не исчезнут. Поэтому просите у застройщика документ о праве собственности или договоре аренды на земельный участок, на котором возводится дом. Кроме того, предназначение земли должно быть для строительства жилья. Также следует проверить участок на Публичной кадастровой карте;

3) убедитесь в безопасности дома — в условиях войны возникла дополнительная проблема: повреждение домов, подведенных коммуникаций и т.п. Поэтому перед покупкой жилья воспользуйтесь услугами технических специалистов, таких как инженеры, технадзор и архитекторы, чтобы выявить неочевидные неисправности;

4) убедитесь в целесообразности цены квартиры — если цена предлагаемой квартиры выше на 20% рыночной, то следует выяснить, почему именно. Возможно, там есть дополнительные бонусы: детские площадки, панорамный вид и т.д. Если же цена существенно ниже, следует обратить внимание не только на документы и продавца, но и изучить историю объекта. Как правило, подозрительно дешевые квартиры имеют недостатки в документах или судебные истории.

В целом по данным экспертов рынка недвижимости, жилье в Украине продолжает дешеветь, а спрос остается крайне низким.