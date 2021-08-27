Агітація і тролінг: в Німеччині перед виборами Калінінградську область "включили" до складу ФРН

У ХДС/ХСС кажуть, що не причетні до розміщення цих плакатів.

Передвиборна кампанія в Німеччині почала набирати обертів і вже стала причиною скандалів. У місті Тетерів, що в землі Мекленбург-Передня Померанія невідомі розклеїли передвиборні плакати, на яких країна зображена в межах до початку Другої світової війни. Тобто в її склад включили і Східну Пруссію, яка нині носить назву Калінінградська область і входить до складу Росії.

Про це пише Nordkurier.

Крім Калінінградської області до складу Німеччини на плакатах включили і деякі землі, що належать Польщі.

Плакати агітують за діючу правлячу коаліцію ХДС/ХСС. Втім, в цих двох партіях свою причетність до розміщення подібних матеріалів відкидають і закликають зняти їх, як такі "що вводять в оману".

У федеральній землі поліція вже почала розслідування і пошук відповідальних осіб. Також перевіряється, чи були подібні плакати розклеєні тільки в Мекленбург-Передня Померанія або ж по всій країні.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що до подібного в Кремлі ставляться негативно, але зазначив, що це не є позицією офіційного Берліна.

"Дуже важливо розуміти такі територіальні прагнення певних політичних сил Німеччини", — сказав Пєсков.

Як відомо, вибори в Бундестаг пройдуть 26 вересня цього року. За їх підсумками буде сформовано новий уряд, а також обраний новий канцлер. Чинний канцлер Ангела Меркель раніше заявляла, що більше не стане висувати свою кандидатуру на цей пост.