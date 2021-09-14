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У Чехії госпіталізували "друга Путіна" Земана

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Президент Чехії Мілош Земан Новина оновлена 14 вересня 2021, 14:09
Президент Чехії Мілош Земан

Госпіталізація чеського лідера може бути тривалою

Глава Чеської Республіки Мілош Земан у вівторок, 14 вересня, був госпіталізований у Центральний військовий госпіталь Праги. Президент Чехії може провести на лікарняному ліжку тривалий час.

Про це повідомляє місцева газета Pravo.

Відомо, що у госпіталь Земан прибув самостійно близько 11:00 ранку за місцевим часом. Незабаром за ним туди приїхала дружина Івана.

У газеті зазначають, що госпіталізація Мілоша Земана може бути досить тривалою. Точної причини його попадання в лікарню не повідомляють, проте відомо, що 76-річний президент Чехії страждає невропатією ніг, через що перемістився на інвалідне крісло.

Крім того, чеський лідер скаржився на слабкий слух і знижений артеріальний тиск. Також Земан страждає на цукровий діабет.

Відзначається, що напередодні у військовий госпіталь потрапив також попередник Земана, екс-президент Вацлав Клаус. Його госпіталізували з високим артеріальним тиском.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент РФ Володимир Путін вирушив на самоізоляцію у зв’язку з тим, що багато людей в його оточенні хворіють коронавірусом.

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