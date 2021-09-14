Укр

В Чехии госпитализировали "друга Путина" Земана

Автор
Анна Дворовенко
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Президент Чехии Милош Земан Новость обновлена 14 сентября 2021, 14:09
Президент Чехии Милош Земан

Госпитализация чешского лидера может быть длительной

Глава Чешской Республики Милош Земан во вторник, 14 сентября, был госпитализирован в Центральный военный госпиталь Праги. Президент Чехии может провести на больничной койке длительное время.

Об этом сообщает местная газета Pravo.

Известно, что в госпиталь Земан прибыл самостоятельно около 11:00 утра по местному времени. Вскоре за ним туда приехала супруга Ивана.

В газете отмечают, что госпитализация Милоша Земана может быть достаточно длительной. Точной причини его попадания в больницу не сообщают, однако известно, что 76-летний президент Чехии страдает невропатией ног, из-за чего переместился на инвалидное кресло.

Кроме того, чешский лидер жаловался на слабый слух и пониженное артериальное давление. Также Земан страдает сахарным диабетом.

Отмечается, что накануне в военный госпитали попал также предшественник Земана, экс-президент Вацлав Клаус. Его госпитализировали с высоким артериальным давлением.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент РФ Владимир Путин отправился на самоизоляцию в связи с тем, что много людей в его окружении болеют коронавирусом.

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