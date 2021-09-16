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У Чехії у кримчанина Франчетті нібито знайшли хворобу: до "порятунку" хочуть підключити Путіна

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
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Автор
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Франчетті у в’язниці нібито тяжко захворів Новина оновлена 16 вересня 2021, 11:31
Франчетті у в’язниці нібито тяжко захворів

У в’язниці Праги Франчетті надали медичну допомогу через погіршення самопочуття

РосЗМІ повідомляють про серйозне захворювання у заарештованого в Чехії за окупацію українського Криму Олександра Франчетті.

Про нібито погіршення здоров’я росіянина повідомляють ЗМІ РФ з посиланням на сестру Олександра і його адвоката.

Останній — юрист з Чехії — з’ясовує подробиці про надання медичної допомоги в тюрмі Праги його клієнту, який "серйозно хворий". Про якесь захворювання говорить і сестра кримчанина, яка написала про це у своєму листі президенту Володимиру Путіну, де також просить допомогти з екстрадицією Франчетті в Росію.

Відзначимо, що Чехія може вислати підозрюваного не в РФ, а в Україну, де Франчетті судитимуть за пособництво в окупації нашого півострова. Поки ж підозрюваний залишається під вартою: служителі Феміди ухвалили таке рішення, побоюючись, що Франчетті втече з країни.

У російських ЗМІ чоловіка називають "героєм кримської весни", який з 2000 року проживав в Чехії, але в 2014-му повернувся в український Крим і створив розвідувальну групу "Північний вітер" з 12 осіб, які збирали дані для ВМФ Росії.

Нагадаємо, що РФ бурхливо відреагувала на затримання свого громадянина — Олександра Франчетті з Криму. Так, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що чоловіка звинуватили в "боротьбі з неонацизмом".

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