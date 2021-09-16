В Чехии у крымчанина Франчетти якобы нашли болезнь: к "спасению" хотят подключить Путина

В тюрьме Праги Франчетти оказали медпомощь из-за ухудшения самочувствия

РосСМИ сообщают о серьезном заболевании у арестованного в Чехии за оккупацию украинского Крыма Александра Франчетти.

О якобы ухудшении здоровья россиянина сообщают СМИ РФ со ссылкой на сестру Александра и его адвоката.

Последний — юрист из Чехии — выясняет подробности о предоставлении медицинской помощи в тюрьме Праги его клиенту, который "серьезно болен". О некоем заболевании говорит и сестра крымчанина, которая написала об этом в своем письме президенту Владимиру Путину, где также просит помочь с экстрадицией Франчетти в Россию.

Отметим, что Чехия может выслать подозреваемого не в РФ, а в Украину, где Франчетти будут судить за пособничество в оккупации нашего полуострова. Пока же подозреваемый остается под стражей: служители Фемиды приняли такое решение, опасаясь, что Франчетти сбежит из страны.

В российских СМИ мужчину называют "героем крымской весны", который с 2000 года проживал в Чехии, но в 2014-м вернулся в украинский Крым и создал разведывательную группу "Северный ветер" из 12 человек, которые собирали данные для ВМФ России.

Напомним, что РФ бурно отреагировала на задержание своего гражданина — Александра Франчетти из Крыма. Так, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что мужчину обвинили в "борьбе с неонацизмом".