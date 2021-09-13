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"Боротьба з неонацистами": у Путіна обурилися затриманням росіянина за окупацію українського Криму

Автор
О. Волкова
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Автор
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Лавров не розуміє, що інкримінують їх громадянину Новина оновлена 13 вересня 2021, 14:46
Лавров не розуміє, що інкримінують їх громадянину

У Москві назвали арешт свого громадянина Франчетті в Чехії політичною провокацією

РФ відреагувала на затримання свого громадянина — Олександра Франчетті з Криму, який, отримавши російський паспорт, брав участь в окупації українського півострова.

Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на главу місцевого МЗС Сергія Лаврова, Чехія нібито не поінформувала РФ про дану подію.

"Ми хочемо зрозуміти, що інкримінується нашому громадянину", — обурений Лавров, називаючи серед можливих звинувачень "боротьбу з неонацистами".

Відомо, що співробітники міністерства вже відправили запити в Чехію. У Москві назвали арешт Франчетті політичною провокацією.

Відзначимо, що в РФ Франчетті називають "героєм кримської весни", який з 2000 року проживав в Чехії, але в 2014-му повернувся в український Крим і створив розвідувальну групу "Північний вітер" з 12 осіб, які збирали дані для ВМФ Росії.

Тепер же кримчанина хочуть передати в Україну, де і відбудеться суд за його окупаційну діяльність.

Нагадаємо, в Раді ЄС, де днями підтримали територіальну цілісність України в розмові з лідером РФ Володимиром Путіним, 10 вересня затвердили продовження персональних санкцій проти Росії за агресивні дії відносно України.

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