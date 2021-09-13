Укр

"Борьба с неонацистами": у Путина возмутились задержанием россиянина за оккупацию украинского Крыма

Автор
Е. Волкова
Дата публикации
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Автор
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Лавров не понимает, что инкриминируют их гражданину Новость обновлена 13 сентября 2021, 14:46
Лавров не понимает, что инкриминируют их гражданину

В Москве назвали арест своего гражданина Франчетти в Чехии политической провокацией

РФ отреагировала на задержание своего гражданина — Александра Франчетти из Крыма, который, получив российский паспорт, участвовал в оккупации украинского полуострова.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на главу местного МИД Сергея Лаврова, Чехия якобы не проинформировала РФ о данном событии. 

"Мы хотим понять, что инкриминируется нашему гражданину", — возмущен Лавров, называя среди возможных обвинений "борьбу с неонацистами".

Известно, что сотрудники министерства уже отправили запросы в Чехию. В Москве назвали арест Франчетти политической провокацией.

Отметим, что в росСМИ Франчетти называют "героем крымской весны", который с 2000 года проживал в Чехии, но в 2014-м вернулся в украинский Крым и создал разведывательную группу "Северный ветер" из 12 человек, которые собирали данные для ВМФ России.

Теперь же крымчанина хотят передать в Украину, где и состоится суд за его оккупационную деятельность.

Напомним, в Совете ЕС, где на днях поддержали территориальную целостность Украины в разговоре с лидером РФ Владимиром Путиным, 10 сентября утвердили продолжение персональных санкций против России за агрессивные действия в отношении Украины.

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