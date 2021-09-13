"Герой крымской весны": в Чехии задержали россиянина, участвовавшего в оккупации полуострова. Его могут выдать Украине

В МИД Украины говорят, что Чехия может выдать подозреваемого Украине для суда о делу об оккупации Крыма

В Праге по запросу Украины задержали россиянина, которого подозревают в оккупации Крыма Россией в 2014 году, и сейчас ведутся переговоры о его депортации в родную Украину.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко агентству "Интерфакс-Украина".

Известно, что у задержанного Александра Франчетти имеется паспорт гражданина РФ, полученный после оккупации украинского полуострова, и вид на жительство в Чехии, где его и задержали за совершение ряда преступлений против Украины. В частности, у следствия есть веские доказательства о том, что Франчетти участвовал в оккупации Крыма Россией.

"Задержание стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей для привлечения Александра Франчетти к ответственности за совершение ряда преступлений против нашего государства, в частности участие в российской оккупации Крыма", — заявил Николенко.

Отметим, что в росСМИ Франчетти называют "героем крымской весны", который с 2000 года проживал в Чехии, но в 2014-м вернулся в украинский Крым и создал разведывательную группу "Северный ветер" из 12 человек, которые собирали данные для ВМФ России.

Теперь же крымчанина хотят передать в Украину, где и состоится суд за его оккупационную деятельность.

Напомним, в Совете ЕС, где на днях поддержали территориальную целостность Украины в разговоре с лидером РФ Владимиром Путиным, 10 сентября утвердили продолжение персональных санкций против России за агрессивные действия в отношении Украины.