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"Герой кримської весни": в Чехії затримали росіянина, який брав участь в окупації півострова. Його можуть видати Україні

Автор
О. Волкова
Дата публікації
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Франчетті живе в Чехії майже 20 років, але повернувся до Криму для заворушень Новина оновлена 13 вересня 2021, 12:45
Франчетті живе в Чехії майже 20 років, але повернувся до Криму для заворушень

У МЗС України кажуть, що Чехія може видати підозрюваного Україні для суду про справі про окупацію Криму

У Празі за запитом України затримали росіянина, якого підозрюють в окупації Криму Росією в 2014 році, і зараз ведуться переговори про його депортацію до рідної України.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко агентству "Інтерфакс-Україна".

Відомо, що у затриманого Олександра Франчетті є паспорт громадянина РФ, отриманий після окупації українського півострова, і вид на проживання в Чехії, де його і затримали за скоєння низки злочинів проти України. Зокрема, у слідства є вагомі докази про те, що Франчетті брав участь в окупації Криму Росією.

"Затримання стало результатом узгоджених дій українських і чеських правоохоронців для притягнення Олександра Франчетті до відповідальності за скоєння низки злочинів проти нашої держави, зокрема участь в російській окупації Криму", — заявив Ніколенко.

Відзначимо, що в РФ Франчетті називають "героєм кримської весни", який з 2000 року проживав в Чехії, але в 2014-му повернувся в український Крим і створив розвідувальну групу "Північний вітер" з 12 осіб, які збирали дані для ВМФ Росії.

Тепер же кримчанина хочуть передати в Україну, де і відбудеться суд за його окупаційну діяльність.

Нагадаємо, в Раді ЄС, де днями підтримали територіальну цілісність України в розмові з лідером РФ Володимиром Путіним, 10 вересня затвердили продовження персональних санкцій проти Росії за агресивні дії відносно України.

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