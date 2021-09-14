"Крок до фашизму": в Чехії відбувся суд над кримчанином, який допомагав РФ в захопленні України (відео)

Суд взяв росіянина з українським минулим під варту — вирішується питання про його екстрадицію

Міський суд Праги у вівторок, 14 вересня, заарештував росіянина Олександра Франчетті, якого підозрюють в пособництві РФ в окупації Криму та хочуть видворити в Україну для подальшого процесу.

Про це повідомили російські ЗМІ, які вирушили на засідання в Чехію.

Після суду Франчетті вели в наручниках і по дорозі до виходу він заявив, що його арешт — "крок до фашизму".

Відомо, що підозрюваного взяли під варту, але його захист буде оскаржувати це рішення.

У російських ЗМІ Франчетті називають "героєм кримської весни", який з 2000 року проживав в Чехії, але в 2014-му повернувся в український Крим і створив розвідувальну групу "Північний вітер" з 12 осіб, які збирали дані для ВМФ Росії.

Тепер же кримчанина хочуть передати в Україну, де і відбудеться суд за його окупаційну діяльність.

Нагадаємо, що РФ бурхливо відреагувала на затримання свого громадянина — Олександра Франчетті з Криму. Так, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що чоловіка звинуватили в "боротьбі з неонацизмом".