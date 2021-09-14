Укр

"Шаг к фашизму": в Чехии состоялся суд над крымчанином, который помогал РФ в захвате Украины (видео)

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Франчетти привезли в суд конвоиры Новость обновлена 14 сентября 2021, 16:55
Франчетти привезли в суд конвоиры

Суд взял россиянина с украинским прошлым под стражу — решается вопрос о его экстрадиции

Городской суд Праги во вторник, 14 сентября, арестовал россиянина Александра Франчетти, которого подозревают в пособничестве РФ в оккупации Крыма и хотят выдворить в Украину для дальнейшего процесса.

Об этом сообщили российские СМИ, которые отправились на заседание в Чехию.

После суда Франчетти вели в наручниках и по пути к выходу он заявил, что его арест — "шаг к фашизму".

Известно, что подозреваемого взяли под стражу, но его защита будет оспаривать это решение.

В российских СМИ Франчетти называют "героем крымской весны", который с 2000 года проживал в Чехии, но в 2014-м вернулся в украинский Крым и создал разведывательную группу "Северный ветер" из 12 человек, которые собирали данные для ВМФ России.

Теперь же крымчанина хотят передать в Украину, где и состоится суд за его оккупационную деятельность.

Напомним, что РФ бурно отреагировала на задержание своего гражданина — Александра Франчетти из Крыма. Так, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что мужчину обвинили в "борьбе с неонацизмом".

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