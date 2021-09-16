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В ЄС планують створити військово-консультативну місію в Україні: у чому її призначення

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
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Ілюстративне зображення з відкритих джерел Новина оновлена 16 вересня 2021, 20:07
Ілюстративне зображення з відкритих джерел

ЄС розглядає чотири варіанти створення такої місії

В Україні найближчим часом може зʼявитися військово-консультативна та навчальна місія Європейського союзу. Варіанти її створення у четвер, 16 вересня, мають розглянути посли країн ЄС.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на проект документа.

У документі, який мають розглянути посли ЄС, зазначається, що для цієї місії необхідно 60 співробітників, які консультуватимуть Міноборони України та Генштаб щодо "реформування професійної військової освіти".

У тексті проекту описані чотири варіанти співпраці. Також зазначається, що військово-консультативна місія буде корисною для підтримки стійкості України, зокрема, зміцнення військового потенціалу. Крім того, вона може посилити залучення ЄС до України "після поточної військової діяльності Російської Федерації на територіях, що прилягають до державного кордону України та в незаконно анексованому Криму".

У документі також вказані недоліки цієї місії, зокрема, ризик дублювання, оскільки "багато акторів в Україні діють у сфері військової підтримки (НАТО, США, Канада, ОБСЄ)". У документі також зазначається, що відповідь на таку місію "іншими суб’єктами, зацікавленими в ситуації в Україні, важко передбачити і може мати можливий негативний вплив на ширшу політику та інтереси ЄС у регіоні".

Інші три варіанти викладені менш масштабно. Один з них передбачає додавання деяких елементів цієї місії до вже чинної цивільної місії. Іншим передбачається, що експертів ЄС залучать на підтримку представництва ЄС в Києві.

Варто зазначити, що розширення присутності ЄС в Україні на військовий вимір потребують одностайності між країнами-членами Євросоюзу і буде означати відхід від чисто цивільної присутності.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, ЄС на засідання Генасамблеї ООН заявив про підтримку України та засудження окупації Росією Криму.

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