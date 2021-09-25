У Парижі влада намагається відгородитися від наркоманів справжньою стіною

Щоб обійти стіну треба пройти 100 метрів.

У столиці Франції Парижі влади відгородилися від наркоманів цегляною стіною, але це рішення вже викликало хвилю критики.

Про це інформує канал BFM.

Як зазначено в повідомленні, напередодні поліцейські провели рейд в районі площі Сталінград і парку Жарден-д’Еоль, де були виявлені 130 наркоманів. Причиною тому послужили частіші заяви місцевих жителів про погіршення криміногенної ситуації.

Наркозалежних зібрали та вивезли в "зону підвищеної безпеки", в районі кільцевої дороги, а потім закрили цегляною стіною тунель, що веде в передмістя Обервільє і Панта.

Втім, місцевих жителів це все одно обурило. Зокрема мер Пантена вказав, що перекривати тунель немає сенсу, оскільки будь-який охочий може обійти стіну по переходах, що розташовані в сотні метрів від неї.

У Парижі кажуть, що це було вимушеним заходом, щоб не дозволити порушникам зайняти тунель. Крім того, там пообіцяли, що місце контролюватиме поліція.

Однак за повідомленнями місцевих жителів, під вечір велика частина правоохоронців роз’їхалася, а наркозалежні розбрелися по сусідніх вулицях.

Як повідомлялося раніше, в Британії жителі Норвіча поскаржилися на навалу мишей, які часто проникають у будинки через унітази.