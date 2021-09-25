В Париже власти пытаются отгородиться от наркоманов настоящей стеной

Чтобы обойти стену надо пройти 100 метров.

В столице Франции Париже власти оградились от наркоманов кирпичной стеной, но это решение уже вызвало волну критики.

Об этом информирует канал BFM.

Как указано в сообщении, накануне полицейские провели рейд в районе площади Сталинград и парка Жарден-дʼЭоль, где были выявлены 130 наркоманов. Причиной тому послужили участившиеся заявления местных жителей об ухудшении криминогенной ситуации.

Наркозависимых собрали и вывезли в "зону повышенной безопасности", в районе кольцевой дороги, а затем закрыли кирпичной стеной тоннель, ведущий в пригороды Обервилье и Пантен.

Впрочем, местных жителей это все равно возмутило. В частности мэр Пантена указал, что перекрывать тоннель нет смысла, поскольку любой желающий может обойти стены по переходам, расположенным в сотне метров от нее.

В Париже говорят, что это было вынужденной мерой, чтобы не позволить нарушителям занять тоннель. Кроме того там пообещали, что место будет контролировать полиция.

Однако по сообщениям местных жителей, под вечер большая часть правоохранителей разъехалась, а наркозависимые разбрелись по соседним улицам.

Как сообщалось ранее, в Британии жители Норвича пожаловались на нашествие мышей, которые часто проникают в дома через унитазы.