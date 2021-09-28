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У Франції жорстко покарали студента після "яєчного обстрілу" Макрона

Автор
Олена Волкова
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Автор
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Яйце потрапило Макрону в область шиї і відскочило Новина оновлена 28 вересня 2021, 15:53
Яйце потрапило Макрону в область шиї і відскочило

Хлопець не зміг пояснити правоохоронцям, навіщо він атакував президента з криком "Хай живе революція!"

Стала відома особистість француза, який 27 вересня здійснив атаку на президента Франції Еммануеля Макрона, кинувши в нього курячим яйцем з криком "Хай живе революція!".

Як повідомляє Lyonmag, кривдником президента виявився 19-річний студент, якого відразу ж затримала охорона Макрона. Хлопця передали копам, які відправили його на психіатричну експертизу. В результаті, студента помістили в психіатричну лікарню в комуні Брон, де нададуть допомогу.

Нагадаємо, що "яєчний обстріл" стався після відвідування Макроном виставки в Ліоні. Чоловік в натовпі кинув в президента яйцем, яке потрапило в область шиї, але не розбилося, а одскочило. Макрона тут же прикрила з усіх боків частина охорони. Пояснити свій вчинок студент поліцейським не зміг, тому й потрібна була допомога психіатрів.

Цікаво, що яйця в Макрона кидали вже мінімум двічі — ще до того, як він став президентом. Останній раз, в 2017 році, тоді ще главу руху "На марші" і кандидата в президенти Франції Еммануеля Макрона атакували настільки неприємним чином на сільськогосподарській виставці в Парижі. Після потрапляння яйця в голову Макрона прикрив охоронець, а сам політик висловив жаль і заявив, що таким чином конфлікт не налагодити.

Нагадаємо, що раніше Макрон отримав ляпас від чоловіка і цей інцидент теж потрапив на відео.

Теги:
#Франція #Обстріл #Яйце #Атака #Макрон
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