У Макрона кинули яйцем: момент потрапив на відео

У Макрона в натовпі потрапило куряче яйце, яке не розбилося і відскочило на підлогу

З французьким президентом Еммануелем Макроном, який 27 вересня перебуває з робочим візитом в Ліоні, сталася надзвичайна подія.

Як передає Reuters, чоловік в натовпі кинув в президента яйцем, яке потрапило в область шиї, але не розбилося, а відскочило. Макрона тут же прикрила з усіх боків частина охорони, а інші бодігарди затримали агресора і передали правоохоронцям.

Причина даного вчинку поки невідома громадськості.

Цікаво, що яйця в Макрона кидали вже мінімум двічі — ще до того, як він став президентом. Останній раз, в 2017 році, тоді ще главу руху "На марші" і кандидата в президенти Франції Еммануеля Макрона атакували настільки неприємним чином на сільськогосподарській виставці в Парижі. Після потрапляння яйця в голову Макрона прикрив охоронець, а сам політик висловив жаль і заявив, що таким чином конфлікт не залагодити.

Нагадаємо, французький президент Емманюель Макрон подав скаргу за вторгнення в приватне життя на папараці Тібо Даліфарда, який сфотографував президента на відпочинку в купальному костюмі.