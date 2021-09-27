Макрон поскаржився на папараці, який сфотографував його у купальнику на гідроциклі

Французький президент вважає це втручанням у особисте життя

Французький президент Емманюель Макрон подав скаргу за вторгнення у приватне життя на папараці Тібо Даліфарда, який сфотографував президента на відпочинку у купальному костюмі.

Про це ввечері у неділю, 26 вересня, повідомляє телеканал Europe 1.

Президент Франції обурився, що фотографію, де він катається на гідроциклі у купальному костюмі, презентували на виставці перед Єлисейським палацом. Саме там Тібо Даліфард розмістив серію фотографій французьких президентів на відпочинку. Виставка тривала останні два тижні.

Відомо, що фотографія Макрона була зроблена папараці у минулому році, однак він всеодно вважає це втручанням у приватне життя і подав відповідну скаргу. Тепер зʼясовувати ситуацію буде паризька прокуратура. Вже порушено кримінальну справу про вторгнення у приватне життя і наступного тижня Даліфарда чекають на допит.

Варто зазначити, що на виставці, крім фотографії Емманюеля Макрона, також були кадри з попередніми французькими лідерами — фото Ніколя Саркозі і його дружини Карли Бруні на велопрогулянці, а також Жака Ширака, який засмагав на пляжі з голим торсом.

Варто зазначити, що це вже не перший випадок, коли Емманюель Макрон скаржиться на папараці Тібо Даліфарда. Попередня скарга була написана французьким президентом у 2017 році, коли його разом з дружиною Бріджит папараці намагався сфотографувати на відпочинку. Однак, тоді Макрон відкликав свою заяву у знак примирення.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, лідер Франції Емманюель Макрон не підтримав ідею президента України Володимира Зеленського щодо зміни формату переговорів по Криму та Донбасу. Він впевнений, що "нормандський формат" має працювати і надалі.