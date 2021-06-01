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Вівторок, 01.06.2021
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Немає більш ефективних способів: Меркель і Макрон не підтримали ідею Зеленського змінити формат переговорів

Немає більш ефективних способів: Меркель і Макрон не підтримали ідею Зеленського змінити формат переговорів
Оновлено 12:12 Сьогодні Телеграф golos.com.ua

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон не підтримали ініціативу українського президента Володимира Зеленського по створенню ще одного формату переговорів для завершення війни на Донбасі і повернення Криму, заявивши, що "Нормандський формат" (Україна, ФРН, Франція, РФ) повинен працювати далі.

Про це вони заявили в понеділок, 31 травня, повідомляє DW.

Так, канцлер ФРН підкреслила, що "нормандський формат" не залежить від подій в Білорусі, незважаючи на те, що домовленості, на основі яких йдуть переговори, називаються "мінськими".

"Я думаю, що "нормандський формат" не залежить від того, що відбувається в Білорусі", - сказала Меркель, додавши, що в ЄС засуджують "найжорсткішим чином те, що Лукашенко робить зі своїм громадянським суспільством і опозицією".

При цьому вона підкреслила, що "нормандський формат" повинен працювати далі, не дивлячись на те, що прогрес в рамках цього переговорного процесу йде дуже важко.

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У свою чергу президент Франції також заявив, що потрібно продовжувати шукати рішення врегулювання на сході України в "нормандському форматі".

"У таких питаннях потрібно дивитися, чи було можливо діяти більш ефективно ... Я не бачу більш ефективних способів роботи з українського питання, ніж "нормандський формат", в рамках якого в останні місяці досягнутий прогрес", - підкреслив Макрон.

Він також висловив переконання, що для подальшої роботи в цьому форматі "потрібні рішучість і систематична робота".

Як повідомлялося, в кінці травня перший президент України, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Мінськ не може бути майданчиком для переговорів ТКГ через дії режиму Олександра Лукашенка і подальше припинення авіасполучення між Україною і Білоруссю.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
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Ангела Меркель, Робота, Нормандский формат, Эммануэль Макрон, Продовження.
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