"Будьмо!": Макрон підняв келих під тост українською (відео)

Президент Франції Еммануель Макрон, святкуючи відкриття кафе та ресторанів після тривалого карантину у Франції через коронавірус, на радощах привітав когось із натовпу келихом вина, на виголошений тост українською мовою.

Відповідне відео опублікувало посольство України у Франції на своїй сторінці в Facebook.

Усміхнений Макрон під час відвідування одного з паризьких кафе, підняв келих зі словами "à ta santé!", що можна перевести як "Будьмо", а дослівно як тост "Ваше здоров'я!".

Якраз в цей момент хтось із натовпу вигукнув українською мовою: "Будьмо!", на що Макрон відреагував посмішкою і піднявши келих сказав: "За Україну!".

Як повідомляв "Телеграф", в четвер, 24 грудня, в Кишиневі (Молдова) пройшла інавгурація обраного президента Молдови Майї Санду, в ході якої новообраний президент заговорила українською мовою.