Макрон пожаловался на папарацци, который сфотографировал его в купальнике на гидроцикле

Французский президент считает это вмешательством в личную жизнь

Французский президент Эмманюэль Макрон подал жалобу за вторжение в частную жизнь на папарацци Тибо Далифарда, который сфотографировал президента на отдыхе в купальном костюме.

Об этом вечером в воскресенье, 26 сентября, сообщает телеканал Europe 1.

Президент Франции возмутился, что фотографию, где он катается на гидроцикле в купальном костюме, представили на выставке перед Елисейским дворцом. Там Тибо Далифард разместил серию фотографий французских президентов на отдыхе. Выставка длилась последние две недели.

Известно, что фотография Макрона была сделана папарацци в прошлом году, однако он все равно считает это вмешательством в частную жизнь и подал соответствующую жалобу. Теперь выяснять ситуацию будет парижская прокуратура. Уже возбуждено уголовное дело о вторжении в частную жизнь и на следующей неделе Далифарда ждут на допрос.

Стоит отметить, что на выставке, кроме фотографии Эммануэля Макрона, также были кадры с предыдущими французскими лидерами — фото Николя Саркози и его супруги Карлы Бруни на велопрогулке, а также Жака Ширака, который загорал на пляже с голым торсом.

Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда Эмманюэль Макрон жалуется на папарацци Тибо Далифарда. Предыдущая жалоба была написана французским президентом в 2017 году, когда его вместе с женой Бриджит папарацци пытался сфотографировать на отдыхе. Однако, тогда Макрон отозвал свое заявление в знак примирения.

Как сообщал "Телеграф" ранее, лидер Франции Эмманюэль Макрон не поддержал идею президента Украины Владимира Зеленского по изменению формата переговоров по Крыму и Донбассу. Он уверен, что "нормандский формат" должен работать и в дальнейшем.