Укр

В Макрона бросили яйцом: момент попал на видео

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
5
Макрона обстреливают яйцами уже в третий раз Новость обновлена 27 сентября 2021, 14:24
Макрона обстреливают яйцами уже в третий раз

В Макрона в толпе попало куриное яйцо, которое не разбилось и отскочило на пол

С французским президентом Эммануэлем Макроном, который 27 сентября находится с рабочим визитом в Лионе, произошло ЧП. 

Как передает Reuters, мужчина в толпе бросил в президента яйцом, которое угодило в область шеи, но не разбилось, а отскочило. Макрона тут же прикрыла со всех сторон часть охраны, а другие бодигарды задержали метальщика и передали правоохранителям.

Причина данного поступка пока неизвестна общественности.

Интересно, что яйца в Макрона бросали уже минимум дважды — еще до того, как он стал президентом. Последний раз, в 2017 году, тогда еще главу движения "На марше" и кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона атаковали столь неприятным образом на сельскохозяйственной выставке в Париже. После попадания яйца в голову Макрона прикрыл охранник, а сам политик выразил сожаление и заявил, что таким образом конфликт не наладить.

Напомним, французский президент Эмманюэль Макрон подал жалобу за вторжение в частную жизнь на папарацци Тибо Далифарда, который сфотографировал президента на отдыхе в купальном костюме.

Теги:
#Франция #Нападение #Яйцо #Эмманюэль Макрон
Президент Украины Владимир Зеленский на форуме "Украина 30"
Политика
Форум Зеленского "Украина 30" заработал своим организаторам миллионы, а оплатили его олигархи — расследование СМИ
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Президент Украины Владимир Зеленский на форуме "Украина 30"
Форум Зеленского "Украина 30" заработал своим организаторам миллионы, а оплатили его олигархи — расследование СМИ
Дата публикации
Категория
Дельта-штамм отличается от первого варианта коронавируса
В Минздраве рассказали, как переносят "Дельту" вакцинированные и непривитые пациенты
Дата публикации
Категория
Усик спешит домой к семье
Усика в "Борисполе" встретили как Героя: эксклюзивные фото и видео
Дата публикации
Категория
Подсчет голосов завершен на всех 299 округах
Озвучены результаты выборов в Германии: намечаются сложные переговоры по коалиции
Дата публикации
Категория
Бундестаг
Выборы в Бундестаг в Германии: появились первые данные экзитполов