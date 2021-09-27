В Макрона бросили яйцом: момент попал на видео

В Макрона в толпе попало куриное яйцо, которое не разбилось и отскочило на пол

С французским президентом Эммануэлем Макроном, который 27 сентября находится с рабочим визитом в Лионе, произошло ЧП.

Как передает Reuters, мужчина в толпе бросил в президента яйцом, которое угодило в область шеи, но не разбилось, а отскочило. Макрона тут же прикрыла со всех сторон часть охраны, а другие бодигарды задержали метальщика и передали правоохранителям.

Причина данного поступка пока неизвестна общественности.

Интересно, что яйца в Макрона бросали уже минимум дважды — еще до того, как он стал президентом. Последний раз, в 2017 году, тогда еще главу движения "На марше" и кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона атаковали столь неприятным образом на сельскохозяйственной выставке в Париже. После попадания яйца в голову Макрона прикрыл охранник, а сам политик выразил сожаление и заявил, что таким образом конфликт не наладить.

Напомним, французский президент Эмманюэль Макрон подал жалобу за вторжение в частную жизнь на папарацци Тибо Далифарда, который сфотографировал президента на отдыхе в купальном костюме.