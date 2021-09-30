Друг Путіна Саркозі потрапив до в'язниці - озвучено рішення суду

Експрезиденту Франції доведеться провести рік у в'язниці через порушення законодавства у 2012 році.

У четвер, 30 вересня, суд визнав винним колишнього президента Франції Ніколя Саркозі у незаконному фінансуванні його передвиборчої кампанії 2012 року. Йому присудили рік увʼязнення.

Про це повідомляє телеканал BFMTV.

За словами судді Каролін Вігʼє, Саркозі чудово знав про те, якою має бути максимальна сума витрат на передвиборчу президентську компанію, проте продовжував порушувати закон, хоча його неодноразово попереджали по перевищення дозволеної норми.

Також Вігʼє звернула увагу на те, що це була уже не перша передвиборча компанія Саркозі, тому очевидно, що на той момент він уже знав установлені законодавством правила, проте ігнорував їх.

У червні цього року паризький Кримінальний суд закінчив процес розгляду справи, що стосується порушення правил фінансування передвиборчої компанії колишнім президентом Франції Ніколя Саркозі у 2012 році.

Окрім Саркозі в справі фігурують ще 13 осіб.

Прокуратура подала до суду позов із вимогою засудити експрезидента Франції на рік увʼязнення, включаючи шість місяців умовного тюремного увʼязнення. Захист Саркозі намагався домогтися його виправдання, проте 30 вересня цього року його таки визнали винним.

У Франції судовий процес, що стосується колишнього президента країни назвали "Бігмаліон" на імʼя PR-агентства, яке займалося інформаційним супроводом передвиборчої кампанії Саркозі 2012 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ще в березні цього року Ніколя Саркозі звинуватили у корупції та впливі на суд. Тоді національна фінансова прокуратура звинуватила Саркозі в тому, що він отримував конфіденційні дані про хід порушеної проти нього кримінальної справи завдяки помічнику генпрокурора Жильберу Азіберу.