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У Польщі 10-річна дівчинка прийшла до школи напідпитку і принесла з собою алкоголь

Автор
Іванка Гамчук
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У школярки в рюкзаку знайшли спиртне Новина оновлена 02 жовтня 2021, 18:04
У школярки в рюкзаку знайшли спиртне

Драгер показав, що у крові неповнолітньої було 0,5 проміле алкоголю.

У польському місті Ломжа 10-річна школярка прийшла до навчального закладу у стані алкогольного спʼяніння і продовжувала вживати спиртне під час перебування там.

Про це в суботу, 2 жовтня, повідомляє видання wiadomosci.wp.pl. 

За словами помічниці комісара місцевої поліції, Юстини Яновської, алкотестер підтвердив те, що малолітня прийшла до школи напідпитку. Драгер показав, що у її крові було 0,5 проміле алкоголю. Окрім того, в рюкзаку дівчинки знайшли випивку. Зазначається, що школярка пила і під час перебування в навчальному закладі.

Поки що невідомо, де дитина змогла дістати алкоголь, проте працівники поліції нині намагаються знайти відповідь на це питання. Інцидент із пʼяною школяркою буде розглядати суд із сімейних справ Польщі.

Нагадуємо, що на початку вересня в Росії двоє молодиків, котрі були напідпитку, залізли у вольєр до страусів і почали над ними знущатися.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у вересні цього року у Закарпатській області троє 14-річних хлопців зґвалтували свою однолітку із села і знімали це на відео.

Теги:
#Польща #Алкоголь #Школярі #П'яні
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