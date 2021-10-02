В Польше 10-летняя девочка пришла в школу навеселе и принесла с собой алкоголь
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 14
Драгер показал, что в крови несовершеннолетней было 0,5 промилле алкоголя.
В польском городе Ломжа 10-летняя школьница пришла в учебное заведение в состоянии алкогольного опьянения и продолжала употреблять спиртное во время пребывания там.
Об этом в субботу, 2 октября, сообщает издание wiadomosci.wp.pl.
По словам помощницы комиссара местной полиции, Иустины Яновской, алкотестер подтвердил то, что малолетняя пришла в школу в нетрезвом состоянии. Драгер показал, что в ее крови было 0,5 промилле алкоголя. Кроме того, в рюкзаке девочки нашли выпивку. Отмечается, что школьница пила и во время пребывания в учебном заведении.
Пока неизвестно, где ребенок смог достать алкоголь, однако работники полиции сейчас пытаются найти ответ на этот вопрос. Инцидент с пьяной школьницей будет рассматривать суд по семейным делам Польши.
Напоминаем, что в начале сентября в России двое парней, которые были навеселе, залезли в вольер к страусам и начали над ними издеваться.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в сентябре этого года в Закарпатской области трое 14-летних парней изнасиловали свою ровесницу из села и снимали это на видео.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-