Укр

В Польше 10-летняя девочка пришла в школу навеселе и принесла с собой алкоголь

Автор
Иванка Гамчук
Дата публикации
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В школьницы в рюкзаке нашли спиртное Новость обновлена 02 октября 2021, 18:04
В школьницы в рюкзаке нашли спиртное

Драгер показал, что в крови несовершеннолетней было 0,5 промилле алкоголя.

В польском городе Ломжа 10-летняя школьница пришла в учебное заведение в состоянии алкогольного опьянения и продолжала употреблять спиртное во время пребывания там.

Об этом в субботу, 2 октября, сообщает издание wiadomosci.wp.pl.

По словам помощницы комиссара местной полиции, Иустины Яновской, алкотестер подтвердил то, что малолетняя пришла в школу в нетрезвом состоянии. Драгер показал, что в ее крови было 0,5 промилле алкоголя. Кроме того, в рюкзаке девочки нашли выпивку. Отмечается, что школьница пила и во время пребывания в учебном заведении.

Пока неизвестно, где ребенок смог достать алкоголь, однако работники полиции сейчас пытаются найти ответ на этот вопрос. Инцидент с пьяной школьницей будет рассматривать суд по семейным делам Польши.

Напоминаем, что в начале сентября в России двое парней, которые были навеселе, залезли в вольер к страусам и начали над ними издеваться.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сентябре этого года в Закарпатской области трое 14-летних парней изнасиловали свою ровесницу из села и снимали это на видео.

Теги:
#Польша #Алкоголь #Школьники #Пьяные
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