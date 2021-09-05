Кидали в страусів камінням — в Росії зняли на відео п’яні розваги молоді

Охорона нічим не змогла допомогти птахам.

У Краснодарському краї РФ, в Північному парку Слов’янська-на-Кубані двоє п’яних напали на страусів в вольєрі. Вони залізли в загородку до птахів і почали над ними знущатися.

Відео розмістив телеграм-канал LIFE SHOT.

Автор відео розповідає, що молоді чоловіки закидали страусів камінням, а ті від них тікали. Також повідомляється, що птахів поливали газованими напоями. Відзначається, що до охорони парку з проханням урезонити п’яних відвідувачів зверталися місцеві жителі, але їх проігнорували.

Російські правоохоронці перевіряють інформацію.

У коментарях до відео користувачі Телеграму негативно оцінили розумові здібності чоловіків і відзначили, що їх самих варто посадити в клітку.

Також користувачів здивувала реакція страусів. Майже двометрові птахи зазвичай більш агресивні стосовно нападників. Правда ці страуси потрапили у вольєр в Північному парку всього кілька місяців тому.

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