Болгарія закриває кордон від українців: деталі
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Потрапити до країни зможе обмежений перелік громадян України із необхідними документами.
Через п’ять місяців після відкриття кордонів Болгарія змінює правила в’їзду — країна внесла Україну в "червону зону" за коронавірусом. З суботи 30 жовтня в країну зможуть в’їхати лише українці, які мають постійний або довготривалий дозвіл на проживання або члени їхніх сімей.
Про це повідомляє українське посольство у країні.
Окрім цього групі допущених громадян України знадобиться також низка документів (пред’являти необхідно обидва):
- електронний сертифікат про вакцинацію від коронавірусу або перенесене захворювання зразка ЄС ( аналогічний документ допускається)
- негативний результат ПЛР-тесту на ковід, отриманий не раніше ніж за 72 години. Це має бути цифровий сертифікований ЄС документ або містити тіж дані, як і європейський сертифікат.
Дітям від 12 до 18 років необхідний лише негативний ПЛР-тест, якщо його немає неповнолітніх поміщають у карантин на 10 днів.
Дітям до 12 років документів, пов’язаних з коронавірусом, не потрібно.
Раніше Телеграф писав, що в США віднесли Україну до максимального рівня небезпеки через коронавірус і рекомендували американцям утриматися від поїздок або бути повністю вакцинованими.
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