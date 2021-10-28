Болгарія закриває кордон від українців: деталі

Потрапити до країни зможе обмежений перелік громадян України із необхідними документами.

Через п’ять місяців після відкриття кордонів Болгарія змінює правила в’їзду — країна внесла Україну в "червону зону" за коронавірусом. З суботи 30 жовтня в країну зможуть в’їхати лише українці, які мають постійний або довготривалий дозвіл на проживання або члени їхніх сімей.

Про це повідомляє українське посольство у країні.

Окрім цього групі допущених громадян України знадобиться також низка документів (пред’являти необхідно обидва):

електронний сертифікат про вакцинацію від коронавірусу або перенесене захворювання зразка ЄС ( аналогічний документ допускається)

негативний результат ПЛР-тесту на ковід, отриманий не раніше ніж за 72 години. Це має бути цифровий сертифікований ЄС документ або містити тіж дані, як і європейський сертифікат.

Дітям від 12 до 18 років необхідний лише негативний ПЛР-тест, якщо його немає неповнолітніх поміщають у карантин на 10 днів.

Дітям до 12 років документів, пов’язаних з коронавірусом, не потрібно.

Раніше Телеграф писав, що в США віднесли Україну до максимального рівня небезпеки через коронавірус і рекомендували американцям утриматися від поїздок або бути повністю вакцинованими.