У Берліні під посольством Росії знайшли труп можливого ФСБшника: що відомо

Швидше за все, смерть настала від травм, отриманих після падіння з висоти

На території Берліна за невідомих обставин загинув російський дипломат, який працював у посольствах РФ. Смерть чоловіка приховували понад два тижні.

Подробиці інциденту повідомляє німецьке видання SPIEGEL.

Труп 35-річного чоловіка виявили місцеві охоронці. Незважаючи на спроби надати потерпілому першу медичну допомогу, повернути його до життя не вдалося. Медикам, які прибули, лише залишилося констатувати наступ смерті.

Згідно з висновком лікарів, чоловік помер через серйозні травми, які були отримані в результаті падіння з висоти. Вважається, що покійний випав із одного з останніх поверхів російського посольства у Берліні.

До речі, він був співробітником цієї установи – працював другим секретарем посольства понад два роки. При цьому німецькі спецслужби підозрювали, що росіянин справді міг бути агентом ФСБ РФ під прикриттям.

Цікаво, що смерть співробітника посольства приховувалась понад два тижні, адже він загинув ще 19 жовтня. Його труп було виявлено близько половини сьомої ранку за місцевим часом.

Інші представники посольства Росії коментують інцидент як "трагічну аварію", при цьому не розкриваючи деталей. Більше того — вони не дозволили провести розтин трупа покійного.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що нещодавно українським спецслужбам вдалося затримати ФСБшника, який підозрюється у жорстокому вбивстві військовослужбовця ЗСУ.