Без вібрації та сповіщень на телефоні заряд енергії триматиметься довше

Три важливі способи збереження заряду енергії

Багато користувачів смартфонів знають, що вимкнення функцій Wi-Fi, GPS, NFC, Bluetooth після їх використання дозволяє значно знизити витрати енергії. Проте є й інші функції телефона, які дозволять заощадити. "Телеграф" зібрав популярні рекомендації для користувачів

Вимкнути віджети головного екрана та живі шпалери

Віджети головного екрана на смартфонах полегшують користування, але це негативно впливає на час автономної роботи. Функція віджетів займає більше оперативної пам’яті, а фоновий процес пришвидшить розрядження акумулятора. Живі шпалери також розряджають телефон, адже роблять екран активним. Найкращий варіант для економії енергії — чорні шпалери.

Вимкнути вібрацію

Для вібрації телефону потрібно більше енергії, ніж для дзвінка. Тож, якщо вона не потрібна, вимкніть її, принаймні в реакції на дотик

Щодо push-сповіщення думки розділились

Деякі портали рекомендують уникати цих вікон, що спливають на екрані, оскільки вони спонукають ваш дисплей підсвічуватися з кожним сповіщенням. Інші нагадують, що сповіщення на екрані блокування дозволяють одразу переглядати сповіщення, не вмикаючи весь екран. Найкращий варіант — лишити лише потрібні.

Раніше "Телеграф" розповідав, де та як можна зарядити смартфон, коли немає електроенергії. Ці способи доступні та деякі навіть безкоштовні.