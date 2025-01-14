Телефон перегрівається? Потрібно це негайно зупинити

Надмірне використання телефону — одна з частих причин перегріву

Не тільки мороз шкідливий для телефону, а й перегрів. Він може виникнути через зовнішні чи внутрішні чинники.

Тривалий вплив великих температур може незворотно пошкодити ваш гаджет. Як цього уникнути? Є кілька простих правил.

Зняти чохол

Якщо ваш смартфон у чохлі — зніміть його, хоча б на деякий час.

Вийміть телефон із кишені

Якщо можливо, не тримайте телефон у кишені, коли на вулиці спекотно або в теплому приміщенні. Якщо ви тримаєте його в кишені, він буде досить близько до шкіри, тому поглинатиме багато тепла тіла.

Відрегулюйте параметри

Чим вища яскравість, тим більше використовується акумулятор, тому це перше налаштування, яке потрібно знизити до мінімуму. Вимкнення інтернету також може обмежити використання акумулятора. Якщо можливо, на деякий час переведіть його в режим польоту.

Вимкніть пристрій, щоб уникнути його перегріву

Найпростіший спосіб охолодити пристрій — це вимкнути його. Не варто використовувати зовнішні охолоджувачі і тим більше класти телефон в холодильник — це може його остаточно пошкодити.

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