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Агента ФСБ затримали на Рівненщині за вбивство українського силовика: подробиці

Автор
Олена Волкова
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Чоловік переховувався 5 років, але все ж отримає термін за вбивство Новина оновлена 29 вересня 2021, 12:20
Чоловік переховувався 5 років, але все ж отримає термін за вбивство

"Бойова двійка", завербована російською ФСБ, жорстоко розправилася з українським військовим

Співробітники СБУ затримали агента російської ФСБ, який разом зі спільником вбив українського спецпризначенця.

Як розповіли в Службі безпеки України, злочин стався майже 5 років тому — в листопаді 2016 року. Тоді двоє українців, які жили в РФ і були завербовані російськими спецслужбами, повернулися на батьківщину із захованою від прикордонників зброєю і збирали інформацію про місцеві оборонні підприємства.

Пізніше ФСБ дала "бойовій двійці" нове завдання — вбити спецназівця в Рівненській області. Загиблим виявився офіцер військового підрозділу спецпризначення.

Першого вбивцю затримали по гарячих слідах, коли він спробував втекти в РФ. Чоловіка засудили до 12 років в’язниці.

А ось його спільникові вдалося ховатися протягом 5-ти років. Втім, тепер його взяли під варту і після досудового розслідування справу передадуть служителям Феміди.

Нагадаємо, в Росії розігрався справжній бойовик за участю "ветерана ополчення Донбасу" — найманця так званих "Л/ДНР", який викрав двох дітей своєї співмешканки і ледь не вбив їх рідного батька.

Теги:
#СБУ #Вбивство #ФСБ #Спецназівець
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