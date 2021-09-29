Укр

Агента ФСБ задержали на Ровенщине за убийство украинского силовика: подробности

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Мужчина скрывался 5 лет, но все же получит срок за убийство Новость обновлена 29 сентября 2021, 12:20
Мужчина скрывался 5 лет, но все же получит срок за убийство

"Боевая двойка", завербованная российской ФСБ, жестоко расправилась с украинским военным

Сотрудники СБУ задержали агента российской ФСБ, который вместе с сообщником убил украинского спецназначенца.

Как рассказали в Службе безопасности Украины, преступление произошло почти 5 лет назад — в ноябре 2016 года. Тогда двое украинцев, которые жили в РФ и были завербованы российскими спецслужбами, вернулись на родину со спрятанным от пограничников оружием и собирали информацию о местных оборонных предприятиях.

Позже ФСБ дала "боевой двойке" новое задание — убить спецназовца в Ровенской области. Погибшим оказался офицер военного подразделения спецназначения.

Первого убийцу задержали по горячим следам, когда он попытался сбежать в РФ. Мужчину приговорили к 12 годам тюрьмы.

А вот его сообщнику удалось скрываться на протяжении 5-ти лет. Впрочем, теперь его взяли под стражу и после досудебного расследования дело передадут служителям Фемиды.

Напомним, в России разыгрался настоящий боевик с участием "ветерана ополчения Донбасса" — наемника так называемых "Л/ДНР", который похитил двух детей своей сожительницы и едва не убил их родного отца.

Теги:
#СБУ #Убийство #ФСБ #Спецназовец
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