Ще одна із країн Євросоюзу підтримала право на евтаназію: хто саме

Можливість самостійно ухвалити рішення про свою смерть підтримало 138 парламентаріїв Португалії.

У Португалії представники влади проголосували за легалізацію такої медичної процедури як евтаназія. Відповідний законопроєкт місцевий парламент підтримав 5 листопада.

Подробиці повідомляє Politico.

Для початку зазначимо, що евтаназією вважається процедура, котра дозволяє закінчити життя людини, яка страждає внаслідок невиліковного захворювання. При цьому рішення про евтаназію приймає сам пацієнт, через що цю практику часто прирівнюють до суїциду чи вбивства.

При цьому в деяких країнах світу, включаючи Канаду, Бельгію, Іспанію та Люксембург, евтаназія є абсолютно законною. Португальці ж спробували легалізувати цю процедуру ще навесні 2021 року. Тоді конституційний суд відмовив визнавати ухвалений закон — "через розпливчастість деяких формулювань".

За доповнений та уточнений документ нині проголосувало 138 членів парламенту. Ще 84 висловилися проти, а п’ятеро утрималися.

Якщо закон пройде остаточну процедуру, то евтаназію у Португалії визнають дозволеною.

А тим часом поки в Європі важким хворим намагаються забезпечити всі можливі права, в Україні шахраї на таких людях наживаються. Нагадаємо, що "Телеграф" розповідав, як коронавірусних хворих, які перебувають на кисні, почали дурити.