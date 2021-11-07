Еще одна из стран Евросоюза поддержала право на эвтаназию: кто именно

Возможность самостоятельно принять решение о своей смерти поддержало 138 парламентария Португалии

В Португалии представители власти проголосовали за легализацию такой медицинской процедуры, как эвтаназия. Соответствующий законопроект местный парламент поддержал 5 ноября.

Подробности сообщает Politico.

Для начала отметим, что эвтаназией считается процедура, позволяющая окончить жизнь человека, который страдает вследствие неизлечимого заболевание. При этом решение об эвтаназии принимает сам пациент, из-за чего эту практику часто приравнивают к суициду или убийству.

При этом в некоторых странах мира, включая Канаду, Бельгию, Испанию и Люксембург, эвтаназия является абсолютно законной. Португальцы же предприняли попытку легализировать эту процедуру еще весной 2021 года Тогда конституционный суд отказал признавать принятый закон — "из-за расплывчатости некоторых формулировок".

За дополненный и уточненный документ нынче проголосовало 138 членов парламента. Еще 84 высказались против, а пятеро воздержались.

Если закон пройдет окончательную процедуру, то эвтаназию в Португалии признают разрешенной.

А тем временем, пока в Европе тяжелым больным пытаются обеспечить все возможные права, в Украине мошенники на таких людях наживаются. Напомним, что "Телеграф" рассказывал, как коронавирусных больных, находящихся на кислороде, начали обманывать.