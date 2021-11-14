Австрія відправляє антивакцинаторів на локдаун

В Австрії один із найменших показників вакцинації у Західній Європі.

Влада Австрії стурбувалася ситуацією з поширенням коронавірусу в країні та знову вводить локдаун. Втім, цього разу його буде введено вибірково і лише для людей, які не пройшли повного курсу імунізації. Тобто для тих, хто не отримав жодної дози вакцини, або отримав лише одну із двох.

Як повідомляє Reuters з посиланням на заяву федерального канцлера Австрії Александера Шалленберга, таке рішення було ухвалено через сплеск нових випадків COVID-19 у країні.

"Ми не ставимося до цього кроку легковажно, але він необхідний", — сказав він.

Таким чином вже з 15 листопада невакциновані громадяни країни не зможуть залишати свої будинки без нагальної потреби. Вони все ще зможуть відвідувати роботу чи купувати продукти першої потреби, проте розважальні заходи для них заборонять.

Поки що очікується, що локдаун буде введено на 10 днів і він не поширюватиметься на дітей віком до 12 років. Таким чином, на домашній режим можуть вирушити близько 2 мільйонів осіб. Порушникам карантину загрожуватимуть штрафи у розмірі до 1650 євро (49,5 тисяч гривень).

В Австрії тема вакцинації не дуже популярна, а багато жителів ставляться до неї скептично. Зокрема охоплення щепленням дорослого населення там досягає 65%, що є одним із найнижчих показників у Західній Європі.

Як повідомлялося раніше, обмеження для невакцинованих громадян також були нещодавно запроваджені у Сінгапурі. Місцеве МОЗ заявило, що антиприщепники надають занадто велике навантаження на систему охорони здоров’я і відмовило їм у безкоштовному лікуванні COVID-19.