Сінгапур зробив платним лікування антиприщепників

Влада країни вважає, що антиприщепники надають занадто велике навантаження на систему охорони здоров’я.

МОЗ Сінгапуру знайшло спосіб мотивувати людей робити щеплення від COVID-19. З наступного місяця нещепленим громадянам перестануть надавати безкоштовне лікування у разі інфікування коронавірусом

Відповідна інформація з’явилася на сайті відомства.

Варто зазначити, що це правило поширюватиметься на тих сінгапурців, які добровільно відмовилися від щеплення. Тобто на тих, хто не має протипоказань до отримання вакцини.

МОЗ країни мотивує своє рішення тим, що антивакцинатори "непропорційно навантажують систему охорони здоров’я", тобто займають більшу частину лікарняних ліжок. Адже саме ця категорія населення потрапляє до лікарень найчастіше, йдеться у повідомленні.

Водночас люди, які не отримали щеплення через протипоказання, все ще зможуть отримати медичну допомогу безкоштовно. Також виняток зроблено для дітей віком до 12 років, яким вакцину поки не роблять.

У місті-державі Сінгапур проживає 5,6 мільйона осіб, причому за період кампанії з імунізації було щеплено близько 85% населення.

У повідомленні МОЗ вказується, що за останній місяць у середньому фіксувалося близько 3 тисяч нових випадків інфікування на день, втім через високі показники вакцинації 98,7% з них протікали у легкій формі або зовсім без симптомів.

Водночас близько 1,7 тисячі осіб за цей період було доставлено до лікарень.

Як повідомлялося раніше, 9 листопада Україна встановила новий рекорд смертності від коронавірусу, за день лікарі відзвітували про 833 летальні наслідки COVID-19. За даними вітчизняного МОЗ наразі зафіксовано близько півмільйона активних випадків хвороби.