Півмільйона українців хворіють на "корону": у яких областях найгірше

Найгірша ситуація спостерігається на Одещині, а найкраще справи у Кіровоградській області.

В Україні на ранок 9 листопада вдруге за сім днів зафіксовано рекорд смертності від COVID-19. Тільки в суботу, 6 листопада, було зафіксовано 793 добових летальних випадків, а на ранок вівторка їх зареєстровано 833. Натомість є й позитивні показники у вигляді зниження кількості нових госпіталізацій та збільшення нових одужань. Однак у деяких регіонах кількість хворих залишається дуже високою.

Як випливає зі звіту МОЗ, всього по Україні нині спостерігається понад 496,5 тисяч активних випадків хвороби.

Абсолютним "лідером" за цим показником є Одеська область. Там на 9 листопада зареєстровано 48 938 пацієнтів із COVID-19.

Це на 10 тисяч більше, ніж у "номера два" у цьому списку — Дніпропетровської області (38 753 випадки).

З відносно невеликим відривом за нею слідують:

Харківська область — 35 784 випадки;

Львівська – 35 474;

Запорізька – 34 802.

Місто Київ з 29 248 випадками до топ-5 не увійшло і займає шостий рядок.

Понад 20 тисяч активних випадків хвороби також спостерігається у Херсонській та Донецькій областях.

А ось замикають список Закарпатської та Кіровоградської області. Там наразі зафіксовано 6559 та 3199 пацієнтів. Ці дві області — єдині в Україні, в яких на 9 листопада виявлено менш як 10 тисяч хворих.

Коронавірус в Україні

Як повідомлялося раніше, відомий лікар Євген Комаровський раніше висловив думку, що насправді статистика смертності від коронавірусу в Україні занижена вдвічі, оскільки, за його словами, багато хворих помирають навіть не потрапляючи до лікарень.