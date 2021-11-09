Півмільйона українців хворіють на "корону": у яких областях найгірше
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Найгірша ситуація спостерігається на Одещині, а найкраще справи у Кіровоградській області.
В Україні на ранок 9 листопада вдруге за сім днів зафіксовано рекорд смертності від COVID-19. Тільки в суботу, 6 листопада, було зафіксовано 793 добових летальних випадків, а на ранок вівторка їх зареєстровано 833. Натомість є й позитивні показники у вигляді зниження кількості нових госпіталізацій та збільшення нових одужань. Однак у деяких регіонах кількість хворих залишається дуже високою.
Як випливає зі звіту МОЗ, всього по Україні нині спостерігається понад 496,5 тисяч активних випадків хвороби.
Абсолютним "лідером" за цим показником є Одеська область. Там на 9 листопада зареєстровано 48 938 пацієнтів із COVID-19.
Це на 10 тисяч більше, ніж у "номера два" у цьому списку — Дніпропетровської області (38 753 випадки).
З відносно невеликим відривом за нею слідують:
- Харківська область — 35 784 випадки;
- Львівська – 35 474;
- Запорізька – 34 802.
Місто Київ з 29 248 випадками до топ-5 не увійшло і займає шостий рядок.
Понад 20 тисяч активних випадків хвороби також спостерігається у Херсонській та Донецькій областях.
А ось замикають список Закарпатської та Кіровоградської області. Там наразі зафіксовано 6559 та 3199 пацієнтів. Ці дві області — єдині в Україні, в яких на 9 листопада виявлено менш як 10 тисяч хворих.
Як повідомлялося раніше, відомий лікар Євген Комаровський раніше висловив думку, що насправді статистика смертності від коронавірусу в Україні занижена вдвічі, оскільки, за його словами, багато хворих помирають навіть не потрапляючи до лікарень.
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