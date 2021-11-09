Полмиллиона украинцев болеют "короной": в каких областях хуже всего

Наиболее плохая ситуация наблюдается на Одесчине, а лучше всего дела обстоят у Кировоградской области.

В Украине на утро 9 ноября второй раз менее чем за семь дней зафиксирован рекорд смертности от COVID-19. Только в субботу, 6 ноября, было зафиксировано 793 суточных летальных случаев, а на утро вторника их и вовсе зарегистрировано 833. Вместе с тем есть и положительные показатели в виде снижения количества новых госпитализаций и увеличения новых выздоровлений. Однако в некоторых регионах число болеющих остается весьма высоким.

Как следует из отчета Минздрава, всего по Украине в настоящее время наблюдается более 496,5 тысячи активных случаев болезни.

Абсолютным "лидером" по этому показателю является Одесская область. Там на 9 ноября зарегистрировано 48 938 пациентов с COVID-19.

Это на 10 тысяч больше, чем у "номера два" в этом списке — Днепропетровской области (38 753 случая).

С относительно небольшим отрывом за нею следуют:

Харьковская область — 35 784 случая;

Львовская — 35 474;

Запорожская — 34 802.

Город Киев с 29 248 случаями в топ-5 не вошел и занимает шестую строку.

Больше 20 тысяч активных случаев болезни также наблюдается в Херсонской и Донецкой областях.

А вот замыкают список Закарпатская и Кировоградская области. Там в настоящее время зафиксировано 6559 и 3199 пациентов. Эти две области — единственные по Украине, в которых на 9 ноября обнаружено менее 10 тысяч болеющих.

Коронавирус в Украине

Как сообщалось ранее, известный врач Евгений Комаровский ранее выразил мнение, что на самом деле статистика смертности от коронавируса в Украине занижена в два раза, поскольку, по его словам, многие больные умирают даже не попадая в больницы.