Лукашенко зібрався вивозити мігрантів літаками: подробиці

Лукашенко запевняє, ніби Білорусь не зацікавлена у міграційному потоці через країну

Мігрантів з Іраку та Сирії, які перебувають на польсько-білоруському кордоні, можуть відправити до Європи із допомогою літаків.

Принаймні з такою пропозицією виступив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, про що повідомляє Telegram-канал "Пул Першого".

За його словами, літаки компанії "Белавіа" готові будь-якої миті зайнятися перевезенням біженців до Європи, якщо Німеччина дасть на це свою згоду. Політик вважає, що в Мюнхені, який погодився прийняти мігрантів, котрі перебувають у Білорусі, не розуміють усіх тонкощів того, що відбувається.

"Що за проблема? Що це за пропозиція: "Ви дайте нам, будь ласка, гуманітарний коридор через Польщу, ми їх заберемо"? Та ми вивеземо їх своїми літаками і до Мюнхена направимо, якщо це потрібно!" — заявив Лукашенко під час наради із робочою групою щодо доопрацювання проєкту Конституції.

При цьому політик тактовно замовчує, що Білорусь досі перебуває під санкціями через випадок самовільної посадки пасажирського літака для затримання опозиціонера Романа Протасевича. Відповідно, для компанії "Белавіа" заборонено доступ до повітряного простору Європи.

Також Лукашенко додав, що обстановку навколо міграційного питання намагаються розжарити спеціально — щоб залучити до конфлікту і Російську Федерацію.

Наразі білоруські правоохоронці ведуть охорону табору. За словами Лукашенка, це "щоб зброю не підкинули".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, у чому США бачать справжню причину того, що відбувається на білорусько-польському кордоні і до чого тут Україна.