Лукашенко собрался вывозить мигрантов самолетами: подробности

Лукашенко уверяет, будто Беларусь не заинтересована в потоке мигрантов

Мигрантов из Ирака и Сирии, которые находятся на польско-белорусской границе, могут отправить в Европу с помощью самолетов.

По крайней мере, с таким предложением выступил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, о чем сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

По его словам, самолеты компании "Белавиа" готовы в любой момент заняться перевозкой беженцев в Европу, если Германия даст на это свое согласие. Политик считает, что в Мюнхене, который согласился принять находящихся в Беларуси мигрантов, не понимают всех тонкостей происходящего.

"Что за проблема? Что это за предложение: "Вы дайте нам, пожалуйста, гуманитарный коридор через Польшу, мы их заберем"? Да мы вывезем их своими самолетами и в Мюнхен направим, если это нужно!" — заявил Лукашенко во время совещания с рабочей группой по доработке проекта Конституции.

При этом политик тактично умалчивает о том, что Беларусь до сих пор находится под санкциями из-за случая с самовольной посадкой пассажирского самолета для задержания оппозиционера Романа Протасевича. Соответственно, для компании "Белавиа" запрещен доступ в воздушное пространство Европы.

Помимо прочего Лукашенко добавил, что обстановку вокруг миграционного вопроса пытаются накалить специально — дабы вовлечь в конфликт и Российскую Федерацию.

На данный же момент белорусские правоохранители ведут охрану лагеря. По словам Лукашенко, это "чтобы оружие не подбросили".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, в чем США видят истинную причину происходящего на белорусско-польской границе и при чем здесь Украина.