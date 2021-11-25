Термін у кілька годин: у Швеції через бюджетний скандал пішла з посади жінка-прем’єр

Одна із партій вийшла з коаліційного уряду.

Короткий термін: прем’єр Швеції Магдалена Андерссон пішла у відставку за кілька годин після обрання. Причиною цього стала урядова криза.

Про це повідомляє видання The Local.

Уряд не проголосував за запропонований прем’єром бюджет країни з урахуванням поправок від лівих партій. Одна із сил — Партія зелених виходить із коаліційного уряду. Згідно з конституційною практикою Швеції це призводить до відставки всієї коаліції в уряді країни.

Бюджет у країні ухвалили, але альтернативний. Його розробили шведські демократи, ультраправі, консервативна опозиція та християнські демократи. Партія зелених ухваленим фінансовим документом не задоволена. На їхню думку, він не є екологічним — через прописане в бюджеті зниження податку на дизельне паливо та бензин з травня наступного року.

Бюджет Андерссон та соціал-демократичної партії не підтримала також Центристська партія через поступки зроблені лівим силам. Вона все ще може стати прем’єром — буде ще одне голосування. У Швеції прем’єра обирають не за кількістю голосів, що підтримують, а якщо більшість не висловлюється проти. У разі утримання від голосування Центристської партії та збереження всіх голосів "за" від інших політсил, Андрессон все ж таки зможе знову очолити уряд.

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