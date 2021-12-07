Площа Сан Марко у Венеції знову "попливла": у мережі показали вражаючі фото

Туристи пересуваються площею Сан Марко у кольорових гумових чоботах

У італійській Венеції щорічно у період з жовтня по січень трапляється велика кількість повеней. Так, днями у воді опинилася площа перед собором Святого Марка у центрі міста.

Про це "Телеграф" пише з посиланням на безліч фотографій, які очевидці публікують у понеділок, 6 грудня.

Люди біля собору Сан Марко можуть пройти або у високих гумових чоботах, або скориставшись високими піддонами, які обладнують там у таких випадках. При чому помітно, що туристам високий рівень води доставляє дискомфорт, адже доводиться носити валізи у руках.

Крім того, під час повені ускладнюється перебування на терасах закладів харчування. На деяких фото можна побачити, що рівень води досягає щиколотки, однак туристів це не лякає.

Від підтоплених площ страждають і тварини. Схоже, що чотирилапим не дуже подобаються такі прогулянки по Венеції.

Затоплену площу Сан Марко у Венеції змогли побачити й українські туристи. Зокрема фотографією поділився відомий блогер Олександр Барабошко.

Варто додати, що повені у Венеції вже стали щорічним явищем. Їх сезон триває з жовтня по січень та має назву "acqua alta" (висока вода). Припливи у Венеції пов’язані з підвищенням рівня моря та припливами.

До слова, як повідомляв "Телеграф", наприкінці листопада негода накрила Крим — ураган повалив дерева, залишив тисячі людей без електрики й затопив судна у Чорному морі. Така ситуація спостерігалася два дні, а пориви вітру подекуди сягали 30—35 м/с. Також півостровом пройшли зливи, які затопили низку вулиць.