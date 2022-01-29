Гучний скандал через російських агентів у Чехії: "випадково" знищено важливий документ

Зникнення виявили під час планової перевірки.

Адміністрація президента Чехії нібито випадково знищила дані про причетність агентів ГРУ Анатолія Чепіги та Олександра Мішкіна до вибухів на складах зброї в селищі Врбетіце у 2014 році.

Про це інформує "Радіо Прага".

Йдеться про секретний лист для президента Чехії Мілоша Земана про причетність двох росіян до вибухів.

Про те, що документ знищено, стало відомо в ході перевірки службою безпеки країни (BIS) дотримання режиму зберігання подібних документів. Зокрема, експерти хотіли перевірити наявність на листі відбитків пальців та ДНК осіб, які не мали права доступу до нього.

Зазначається, що до листа мав доступ лише президент Земан, інші співробітники Канцелярії відповідного дозволу так і не отримали.

Виходячи з доступної інформації, у документі фігурували імена двох агентів ГРУ Анатолія Чепіги та Олександра Мішкіна, також відомих, як "Петров і Боширов", які раніше засвітилися у справі про отруєння колишнього британського спецагента Сергія Скрипаля в британському Солсбері.

Відомо також про те, що разом із цим листом було знищено й кілька інших документів.

У самій адміністрації Земана інформацію про це офіційно не заперечували. Також там не стали уточнювати, як це могло статися, але заявили, що дані, що містяться у листі, третім особам точно не потрапили.

Нагадаємо, інформація про те, що "Петров та Боширов" причетні до вибуху у Врбетиці з’явилася у квітні 2021 року. Після цього між Чехією та Росією стався дипломатичний скандал із висилкою послів та вимогою компенсації.

Потрапив під удар і сам Земан, який випадково озвучив для ЗМІ конфіденційну інформацію.

Самі вибухи сталися у жовтні 2014 року. Тоді на складах було знищено понад 10 тонн патронів, снарядів та ракет. Під час події загинули двоє працівників приватної фірми.

Як повідомлялося раніше, президент Чехії у 2021 році кілька разів потрапляв до лікарні та скаржився на слабкий слух та знижений артеріальний тиск. Також він страждає на цукровий діабет.