Громкий скандал из-за российских агентов в Чехии: "случайно" уничтожен важный документ

Пропажу обнаружили во время плановой проверки.

Администрация президента Чехии якобы случайно уничтожила данные о причастности агентов ГРУ Анатолия Чепиги и Александра Мишкина к взрывам на оружейных складах в поселке Врбетице в 2014 году.

Об этом информирует "Радио Прага".

Речь идет о секретном письме для президента Чехии Милоша Земана о причастности двух россиян к взрывам.

О том, что документ уничтожен стало известно в ходе проверки службой безопасности страны (BIS) соблюдения режима хранения подобного рода документов. В частности эксперты хотели проверить наличие на письме отпечатков пальцев и ДНК лиц, которые не имели права доступа к нему.

Отмечается, что к письму имел доступ лишь президент Земан, другие же сотрудники Канцелярии соответствующего разрешения так и не получили.

Исходя из доступной информации, в документе фигурировали имена двух агентов ГРУ Анатолия Чепиги та Александра Мишкина, также известных, как "Петров и Боширов" и ранее засветившихся в деле об отравлении бывшего британского спецагента Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

Известно также о том, что вместе с этим письмом были уничтожены и несколько других документов.

В самой администрации Земана информацию об этом официально не опровергали. Также там не стали уточнять, как это могло произойти, но заявили, что данные, содержащиеся в письме третьим лицам точно не попали.

Напомним, информация о том, что "Петров и Боширов" причастны к взрыву во Врбетице появилась в апреле 2021 года. После этого между Чехией и Россией произошел дипломатический скандал с высылкой послов и требованием компенсации.

Попал под удар и сам Земан, который случайно озвучил для СМИ конфиденциальную информацию.

Сами взрывы случились в октябре 2014 года. Тогда на складах было уничтожено более 10 тонн патронов, снарядов и ракет. Во время происшествия погибли двое сотрудников частной фирмы.

Как сообщалось ранее, президент Чехии в 2021 году несколько раз попадал в больницу и жаловался на слабый слух и пониженное артериальное давление. Также он страдает сахарным диабетом.