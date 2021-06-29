Скачать
Вторник, 29.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Обещанного три года ждут: какой будет украинская экономика в 2022-2024 (инфографика)
Обещанного три года ждут: какой будет украинская экономика в 2022-2024 (инфографика)
Sea Breeze 2021: в чем важность учений в Черном море и как на них отреагирует Путин
Sea Breeze 2021: в чем важность учений в Черном море и как на них отреагирует Путин
Активисты под стенами ОП требуют отставки Зеленского: в чем причина (фоторепортаж с Банковой)
Активисты под стенами ОП требуют отставки Зеленского: в чем причина (фоторепортаж с Банковой)
Итоги дня 28 июня: День Конституции, начало учений Sea Breeze, митинг у Офиса президента
Итоги дня 28 июня: День Конституции, начало учений Sea Breeze, митинг у Офиса президента

Чехия требует от России компенсацию за действия Петрова и Боширова

Чехия требует от России компенсацию за действия Петрова и Боширова
08:04 Сегодня Телеграф

Чехия потребовала от РФ возмещения ущерба от взрыва во Врбетице. Также Прага требует распустить список "недружественных государств", в которые входит Чехия.

Об этом 28 июня сообщили в МИД Чехии.

Для обсуждения вопросов замминистра юридического и консульского отдела Мартин Смолек, вызвал посла РФ Александра Змеевского.

Сообщается, что Смолек передал послу РФ ноту, в которой указывается на ответственность России за участие во взрывах склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Он также потребовал полного возмещение ущерба, который причинили этим деянием, и пригласил РФ к переговорам касательно данного вопроса.

Также замминистра Чехии сообщил послу РФ, что указ, изданный российскими властями 23 апреля 2021 года, и создание списка "недружественных государств", в который вошла Чехия и США 13 мая 2021 года, представляет собой нарушение международных прав, а именно Венской конвенции о дипломатических отношениях (обязательство не дискриминировать государства - ред.) и также Договора между Чехией и РФ о дружественных отношениях и сотрудничестве. Смолек выступил с требованием отозвать данный указ.

Отметим, что взрыв на заводе во Врбетице произошел в октябре 2014 года. Тогда на складах было уничтожено более 10 тонн патронов, снарядов и ракет. Во время происшествия погибли двое сотрудников частной фирмы. 

Напомним, что ранее в Чехии объявили в розыск двух россиян по подозрению в причастности ко взрывам на заводе боеприпасов во Врбетице, что в 330 километрах от Праги. 

Позднее агентам разведки РФ Александру Мишкину и Анатолию Чепигу, подозреваемых в организации взрыва во Врбетице, а также нападении на экс-разведчика Сергея Скрипаля, дали повышение и теперь они работают на Кремль.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 193

Все по теме:

Россия, Чехия, Александр Петров, Руслан Боширов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как звучит Марс: китайский марсоход прислал впечатляющие видео с Красной планеты
02 Только второй раз вышел в море: новые подробности о погибшем моряке из Украины на корабле у Шри-Ланки (фото)
03 Активисты под стенами ОП требуют отставки Зеленского: в чем причина (фоторепортаж с Банковой)
04 На Банковой собираются активисты, чтобы устроить "народный суд" Зеленскому (фото)
05 Стало известно о состоянии украинцев, пострадавших в ДТП в Турции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Черном море начались самые масштабные в истории учения &quot;Си Бриз 2021&quot;
В Черном море начались самые масштабные в истории учения "Си Бриз 2021"
Греция будет платить молодежи за вакцинацию от коронавируса: сколько можно заработать на прививке
Греция будет платить молодежи за вакцинацию от коронавируса: сколько можно заработать на прививке
На Донбассе тяжело ранен украинский воин: подробности
На Донбассе тяжело ранен украинский воин: подробности
Какой праздник 29 июня: народные приметы и запреты
Какой праздник 29 июня: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь