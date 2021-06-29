Чехия требует от России компенсацию за действия Петрова и Боширова

Чехия потребовала от РФ возмещения ущерба от взрыва во Врбетице. Также Прага требует распустить список "недружественных государств", в которые входит Чехия.

Об этом 28 июня сообщили в МИД Чехии.

Для обсуждения вопросов замминистра юридического и консульского отдела Мартин Смолек, вызвал посла РФ Александра Змеевского.

Сообщается, что Смолек передал послу РФ ноту, в которой указывается на ответственность России за участие во взрывах склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Он также потребовал полного возмещение ущерба, который причинили этим деянием, и пригласил РФ к переговорам касательно данного вопроса.

Также замминистра Чехии сообщил послу РФ, что указ, изданный российскими властями 23 апреля 2021 года, и создание списка "недружественных государств", в который вошла Чехия и США 13 мая 2021 года, представляет собой нарушение международных прав, а именно Венской конвенции о дипломатических отношениях (обязательство не дискриминировать государства - ред.) и также Договора между Чехией и РФ о дружественных отношениях и сотрудничестве. Смолек выступил с требованием отозвать данный указ.

Отметим, что взрыв на заводе во Врбетице произошел в октябре 2014 года. Тогда на складах было уничтожено более 10 тонн патронов, снарядов и ракет. Во время происшествия погибли двое сотрудников частной фирмы.

Напомним, что ранее в Чехии объявили в розыск двух россиян по подозрению в причастности ко взрывам на заводе боеприпасов во Врбетице, что в 330 километрах от Праги.

Позднее агентам разведки РФ Александру Мишкину и Анатолию Чепигу, подозреваемых в организации взрыва во Врбетице, а также нападении на экс-разведчика Сергея Скрипаля, дали повышение и теперь они работают на Кремль.