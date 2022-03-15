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Російська авіація вже перетнула кордони НАТО: подробиці

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Автор
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Україна збила російський безпілотник на польському кордоні Новина оновлена 15 березня 2022, 00:32
Україна збила російський безпілотник на польському кордоні

Літальні апарати окупантів зафіксували у Польщі та Румунії

Російські військові на 19-й день війни в Україні порушили повітряний простір країн НАТО, запустивши безпілотний літальний апарат у напрямку Польщі. Ще один безпілотник окупантів виявили у Румунії.

Про це повідомило Командування повітряних сил ЗСУ у Telegram-каналі.

Чому росії не виграти війну проти України?

Так, українські радіолокаційні засоби зафіксували, що російський безпілотник типу "Форпост" перетнув державний кордон Польщі після того, як покружляв над Яворівським полігоном, який росіяни розбомбили днем раніше. Як тільки літальний апарат повернувся в український повітряний простір — він був збитий нашою ППО. Уламки безпілотника зараз шукають.

Також наші військові повідомили, що за день їм вдалося ліквідувати ще 4 вертольоти та один літак окупантів. Крім того, підтверджено факт збиття крилатої ракети росіян з українського винищувача.

Також є інформація, що у сусідній Румунії впав вже збитий російський безпілотник типу "Орлан-10".

"Як бачимо, окупанти продовжують проводити свої провокативні дії, не соромлячись, залітають у повітряних простір країн-членів НАТО!", — резюмувало Командування повітряних сил.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у небі над Києвом засоби протиповітряної оборони збили російську крилату ракету. Уламки впали на будинок на Куренівці.

Теги:
#Україна #Польща #НАТО #Росія #Війна #Безпілотник
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