ЄС почав полювання за "гаманцями путіна": хто потрапить під роздачу першим

Гроші та майно російських олігархів у ЄС підлягає арешту

У ЄС, де вже розпочали пошук та арешт активів підсанкційних росіян, почали полювання за грошима олігархів, наближених до кривавого диктатора володимира путіна.

Видання Le Figaro випустило велику статтю про те, на кого європейські контролюючі органи звернуть увагу насамперед.

У матеріалі наголошується, що серед таких мільярдери Роман Абрамович, Алішер Усманов та Олег Дерипаска, співвласник "Альфа-Груп" Михайло Фрідман та його бізнес-партнер Петро Авен, голова правління "Газпрому" Олексій Міллер, президент ПАТ "Транснефть" Микола Токарєв, директор "Роснефти" Ігор Сечін, бізнесмени Борис та Аркадій Ротенберги та інші.

За даними Єврокомісії, наразі у списку 877 імен, а також 62 юридичні особи.

Варто зазначити, що сам путін теж перебуває у списку санкцій разом із главою російського МЗС сергієм лавровим і спікером кремля Дмитром Пєсковим.

Під санкції ЄС потрапили не лише олігархи та політики, а й відомі пропагандисти, на кшталт Володимира Соловйова та Маргарити Симоньян.

Все їхнє майно у разі виявлення у Західних країнах буде заарештовано

Варто зазначити, що ЄС у цьому діє не поодинці, а у тісній співпраці зі спеціальною групою "Російські еліти, довірені особи та олігархи" або REPO, яка працює на рівні країн G7 та Австралії.

Як повідомлялося раніше, Палата представників Конгресу США проголосувала за припинення нормальних торговельних відносин із Росією та Білоруссю.