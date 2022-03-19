ЕС начал охоту за "кошельками путина": кто попадет под раздачу первым

Деньги и имущество российских олигархов в ЕС подлежит аресту

В ЕС, где уже приступили к поиску и аресту активов подсанкционных россиян, начали охоту за деньгами олигархов, приближенных к кровавому диктатору владимиру путину.

Издание Le Figaro выпустило большую статью о том, на кого европейские контролирующие органы обратят внимание в первую очередь.

В материале отмечается, что среди таковых миллиардеры Роман Абрамович, Алишер Усманов и Олег Дерипаска, совладелец "Альфа-Групп" Михаил Фридман и его бизнес-партнер Петр Авен, глава правления "Газпрома" Алексей Миллер, президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, директор "Роснефти" Игорь Сечин, бизнесмены Борис и Аркадий Ротенберги и другие.

По данным Еврокомиссии, в настоящее время в списке 877 имен, а также 62 юридических лица.

Стоит отметить, что сам путин тоже находится в списке санкций вместе с главой российского МИД сергеем лавровым и спикером кремля Дмитрием Песковым.

Под санкции ЕС попали не только олигархи и политики, но и известные пропагандисты, вроде Владимира Соловьева и Маргариты Симоньян.

Все их имущество в случае обнаружения в Западных странах будет арестовано

Стоит отметить, что ЕС в этом действует не в одиночку, а в тесном сотрудничестве со специальной группой "Российские элиты, доверенные лица и олигархи" или REPO, которая работает на уровне стран G7 и Австралии.

Как сообщалось ранее, Палата представителей Конгресса США проголосовала за прекращение нормальных торговых отношений с россией и Беларусью.