Рус

Розкішній п’ятипалубній яхті Медведчука знайшли нового господаря

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
Читать на русском
Автор
724
Суд передав заарештовану яхту Медведчука АРМА Новина оновлена 11 квітня 2022, 14:10
Суд передав заарештовану яхту Медведчука АРМА

Арешт наклали відповідно до санкцій ЄС.

Суд передав одну з найдорожчих яхт у світі "Royal Romance", що належала куму путіна Віктору Медведчуку, у розпорядження Агентству з розшуку та управління активами (АРМА).

Про це повідомляє УП із посиланням на рішення суду.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

Йдеться про яхту Royal Romance, яку 16 березня 2022 року заарештували. На той час п’ятипалубна яхта була в порту міста Рієка в Хорватії. 11 квітня Личаківський райсуд Львова передав яхту АРМА.

Арешт на майно Медведчука накладено хорватською поліцією в рамках санкцій Європейського Союзу, запроваджених проти політиків та посадових осіб, яких пов’язують із Кремлем.

За даними Feadship, довжина яхти становить 94,5 метра і має п’ять палуб, сполучених ліфтом. Вартість яхти не називається, однак, за підрахунками експертів, вона може бути на рівні 180 мільйонів євро (майже 6 млрд. гривень).

Зазначимо, що Медведчук намагався сховати свою розкішну яхту від санкцій ще влітку 2021 року. Тоді розпорядником яхти стала офшорна компанія Lanelia Holdings Ltd на Маршаллових островах.

За даними журналістів, яхта перейшла до нового розпорядника, коли проти Медведчука та його сім’ї почали запроваджувати санкції на майно та активи за підозрою у фінансуванні тероризму.

Після переоформлення сім’я Медведчуків продовжувала користуватися яхтою – подорожувала біля берегів Хорватії.

Теги:
#Росія #Яхта #Віктор Медведчук #Royal Romance
Володимир Зеленський
Політика
росія хоче зробити Маріуполь показово знищеним містом — Зеленський
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
росія хоче зробити Маріуполь показово знищеним містом — Зеленський
Дата публікації
Категорія
Морські ворота Донбасу - ціль номер один для російської армії
Крайній бій за Маріуполь? Пост українських морпіхів наробив шуму в мережі — правда це чи фейк
Дата публікації
Категорія
Еммануель Макрон та Марін Ле Пен
Вибори у Франції: Макрон обійшов Ле Пен у першому турі з мінімальним відривом
Дата публікації
Категорія
Боєць ССО розповів, як росіяни можуть наступати на Донбасі
Удар на Покровськ та Харків, ракетні обстріли Дніпра, — боєць спецназу описав сценарій битви за Донбас
Дата публікації
Категорія
Головні новини України за 11 квітня
Війна - день 47: росіяни перекидають сили на Харків та Дніпро, а Україна посилює армію новою зброєю