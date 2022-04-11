Розкішній п’ятипалубній яхті Медведчука знайшли нового господаря

Арешт наклали відповідно до санкцій ЄС.

Суд передав одну з найдорожчих яхт у світі "Royal Romance", що належала куму путіна Віктору Медведчуку, у розпорядження Агентству з розшуку та управління активами (АРМА).

Про це повідомляє УП із посиланням на рішення суду.

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Йдеться про яхту Royal Romance, яку 16 березня 2022 року заарештували. На той час п’ятипалубна яхта була в порту міста Рієка в Хорватії. 11 квітня Личаківський райсуд Львова передав яхту АРМА.

Арешт на майно Медведчука накладено хорватською поліцією в рамках санкцій Європейського Союзу, запроваджених проти політиків та посадових осіб, яких пов’язують із Кремлем.

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За даними Feadship, довжина яхти становить 94,5 метра і має п’ять палуб, сполучених ліфтом. Вартість яхти не називається, однак, за підрахунками експертів, вона може бути на рівні 180 мільйонів євро (майже 6 млрд. гривень).

Зазначимо, що Медведчук намагався сховати свою розкішну яхту від санкцій ще влітку 2021 року. Тоді розпорядником яхти стала офшорна компанія Lanelia Holdings Ltd на Маршаллових островах.

За даними журналістів, яхта перейшла до нового розпорядника, коли проти Медведчука та його сім’ї почали запроваджувати санкції на майно та активи за підозрою у фінансуванні тероризму.

Після переоформлення сім’я Медведчуків продовжувала користуватися яхтою – подорожувала біля берегів Хорватії.