Укр

Роскошной пятипалубной яхте Медведчука нашли нового хозяина

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Суд передал арестованную яхту Медведчука АРМА Новость обновлена 11 апреля 2022, 14:10
Суд передал арестованную яхту Медведчука АРМА

Арест наложили в соответствии с санкциями ЕС.

Суд передал одну из самых дорогих яхт в мире "Royal Romance", принадлежавшую куму путина Виктору Медведчуку, в распоряжение Агентству по розыску и управлению активами (АРМА).

Об этом сообщает УП со ссылкой на решение суда.

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Речь идет о яхте Royal Romance, которую 16 марта 2022 года арестовали. В то время пятипалубная яхта находилась в порту города Риека в Хорватии. 11 апреля Лычаковский райсуд Львова передал яхту АРМА.

Арест на имущество Медведчука наложен хорватской полицией в рамках санкций Европейского Союза, введенных против политиков и должностных лиц, которых связывают с Кремлем.

Согласно данным Feadship, длина яхты составляет 94,5 метра и имеет пять палуб, соединенных лифтом. Стоимость яхты не называется, однако, согласно подсчетам экспертов, она может быть на уровне 180 миллионов евро (почти 6 млрд гривен).

Отметим, что Медведчук пытался спрятать свою роскошную яхту от санкций еще летом в 2021 году. Тогда распорядителем яхты стала офшорная компания Lanelia Holdings Ltd на Маршалловых островах.

По данным журналистов, яхта перешла к новому распорядителю, когда против Медведчука и его семьи начали вводить санкции на имущество и активы по подозрению в финансировании терроризма.

После переоформления семья Медведчуков продолжала пользоваться яхтой — путешествовала у берегов Хорватии.

Теги:
#Россия #Яхта #Виктор Медведчук #Royal Romance
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